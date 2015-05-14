Після зміни керівництва «Укртранснафти» 40 тисяч тонн держнафти піде фірмам Єремеєва

Про це сказано в рішенні Рівненського апеляційного господарського суду.

Згідно з рішенням суду, 40 тисяч тонн нафти знаходяться на ділянці «Снігурівка –Херсон» магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон».

Як повідомляв УНІАН, конфлікт навколо «Укртранснафти» розпочався 19 березня, коли група невідомих увірвалася в кабінет голови правління Олександра Лазорка і заявила, що рішенням наглядової ради тимчасово виконуючим обов'язки голови правління "Укртранснафти" призначено колишнього співробітника СБУ в Луганській області Юрія Мірошника.

Лазорко відразу ж заявив, що вважає таке рішення незаконним і необгрунтованим.

В кінці березня новим тимчасовим главою компанії «Укртранснафта» був призначений Роман Сидорак.

У середині квітня він вступив на посаду, отримавши відповідні документи від колишнього керівника компанії Лазорка.

В інтерв'ю УНІАН Лазорко заявив, що за атакою на «Укртранснафту» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремеєву.

Зокрема, за словами Лазорко, він прагнув не допустити крадіжки нафти, яка належить державі. В якості прикладу він навів судову справу, коли фірми Єрємєєва намагалися через суд вилучити 40 тисяч тонн нафти з державного нафтопроводу, проте в суді тоді зазнали поразки.

«Вони купили рішення Рівненського суду, який постановив: нафта «Укртранснафти» належить одному з цих підприємств. При цьому наша компанія як власник нафтопроводу не долучалася до справи. Але в підсумку, ми виграли суд. Тобто, це - одна з причин, чому я неугодний лиходіям, які претендують на державну нафту, - сказав в інтерв'ю УНІАН Лазорко.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що буде проведено відкритий конкурс на посаду керівника державної компанії «Укртранснафта».

Проте вчора «Нафтогаз України», який є 100% акціонером компанії «Укртранснафта», на зборах акціонерів змінив виконавчий орган компанії – замість правління ввів дирекцію і призначив тимчасово виконуючим повноваження генерального директора Романа Сидорака.

Крім того, «Нафтогаз України» на один рік членами дирекції компанії призначив Антона Мішина, Ігоря Костя та Олега Скрипника.

Іншим рішенням акціонери припинили повноваження членів правління Укртранснафти: Володимира Козоріза, Володимира Овода, Андрія Ошуркевича і Наталії Парахоняк.