Росія, як і раніше, відмовляється реструктуризувати борг України і очікує виплат у червні

Росія, як і раніше, не має намір реструктурувати борг України в 3 мільярди доларів, заявив журналістам заступник голови Мінфіну РФ Сергій Сторчак, передає РИА Новости.

"Ні, ми не будемо брати участь у борговій операції. Ця штука називається в програмі розширеного фінансування "боргова операція". Ми в борговій операції участі не беремо", — сказав він.

Росія раніше неодноразово заявляла, що розглядає себе як офіційного кредитора України, не планує ні реструктурувати, ні пролонгувати її борг у 3 мільярди доларів.

Сторчак заявив, що Росія очікує від України в червні чергової купонної виплати за єврооблігаціями 2013 року на 3 мільярди доларів.

"20 червня ми чекаємо черговий транш", — сказав Сторчак.

У червні 2014 року Україна виплатила РФ перший купон у розмірі 73,3 мільйона доларів, у грудні — другий купон на 75,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, Росія в кінці 2013 року прийняла рішення вкласти в єврооблігації України до 15 мільярдів доларів, і незабаром був викуплений перший транш на 3 мільярди доларів з терміном обігу два роки. Решта 12 мільярдів доларів виділені не були.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін України висловив свою стурбованість підходом Комітету кредиторів, які представляють власників зовнішніх боргових зобов'язань нашої країни, і відсутністю готовності з їхнього боку брати участь в переговорах з реструктуризації суверенних боргів України.

При цьому Мінфін, як і раніше, переконаний в можливості досягнення угоди в інтересах усіх сторін до червня.

Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

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Один із учасників переговорів про реструктуризацію, державний «Укрексімбанк», оприлюднив дані, згідно з якими українська сторона в рамках переговорів про реструктуризацію розраховує в 2015 році заощадити за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол.