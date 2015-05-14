МВФ у червні вирішить долю другого траншу для України

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд вважає важливим досягнення Україною угоди з кредиторами щодо реструктуризації частини державного боргу до засідання Ради директорів Фонду, запланованого на червень цього року, повідомив у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні глава департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Наскільки нам відомо, переговори з кредиторами йдуть, хоча ми й не знаємо якихось конкретних деталей, - сказав Райс. – Але вкрай важливо, щоб Україна досягла компромісу з борговими операціями до першого перегляду програми (в ході засідання Ради директорів Фонду – УНІАН)».

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання про те, коли відбудеться засідання Ради директорів, Райс сказав: «Рішення щодо України, в тому числі щодо підсумків виконання програми та виділення другого кредитного траншу, прийматиме Рада директорів. Ми очікуємо, що засідання відбудеться в червні».

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації, яка повинна привести до того, що співвідношення державного боргу до ВВП не перевищуватиме позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету становитиме не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, накопичених до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги – єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Україна не виставляла якихось чітких пропозицій до кредиторів, обмежившись засвідченням, що всі кредитори будуть у рівних умовах. Водночас, на думку ряду експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу в розмірі 30-35%. Ця умова поки що є неприйнятною для кредиторів. Зокрема, Комітет основних держателів євробондів України на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton вже заявив, що розраховує на «швидке вирішення» переговорів, але не готовий до списання боргу.

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У свою чергу, Мінфін 12 травня висловив стурбованість підходом Комітету кредиторів до переговорів і звернув увагу на відсутність готовності кредиторів брати участь у переговорах.

Також 12 травня до України прибула технічна місія МВФ. Підсумком роботи нинішньої місії Фонду, разом із безпосередньо оціночною місією, яка, як очікується, прибуде в Україну 29 травня, має стати доповідь про економічний стан України та виконання країною Меморандуму про співпрацю в частині фінансової стабілізації та проведення переговорів про реструктуризацію частини боргу.

Доповідь буде представлено на засіданні Ради директорів МВФ, яка в свою чергу прийме рішення щодо виділення нашій країні другого кредитного траншу обсягом 1,7 млрд дол. Перший транш Україна отримала відразу після схвалення програми - в березні. Його розмір становив 5 млрд дол.