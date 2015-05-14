НБУ: Українці продають у сім разів більше валюти, ніж купують
За словами Рашкована, більшу пропозицію валюти на ринку забезпечують компанії, котрі почали заводити гроші в країну та продавати їх в більших, ніж раніше обсягах.
Українці за останній місяць продовжували продавати значно більше валюти, ніж купувати, а різниця між обсягом купівлі та продажу сягає 6-7 разів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Варшаві сказав заступник голови Національного банку України Владислав Рашкован.
"У день населення купує близько 1,5-2 млн доларів по всій системі, а продає банкам близько 11-12 млн доларів", - відзначив він.
За його словами, більшу пропозицію валюти на ринку забезпечують теж компанії, котрі почали заводити гроші в країну та продавати їх в більших, ніж раніше обсягах.
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Ці фактори, зокрема, сприяють стабілізації ринку та зміцненню гривні, яка спостерігається останнім часом.
"Покращується ситуація в економіці. Це макроекономіка, платіжний баланс, покращуються очікування людей та бізнесу", - зазначив Рашкован серед причин, які сприяють зміцненню національної валюти.
Він теж зауважив, що НБУ спостерігає ріст гривневих депозитів у банківській системі та назвав "комфортним та ефективним" роботу валютного ринку в Україні.
"Думаю, що у нас є фундаментальні основи для того, аби вона (гривня) надалі не знецінювалася", сказав він, зауваживши, що навпаки вона може ще посилити свої позиції.
"Ситуація вселяє стриманий оптимізм на валютному ринку та загалом у банківській системі", - додав представник НБУ.