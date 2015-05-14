Гривня закрила міжбанк на рівні 20,65 за долар

У четвер, 14 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,45/20,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,3150/23,4810 грн/євро, до російського рубля – 0,4090/0,4120 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 20,5693 грн/дол., до цього часу було укладено 454 угоди на суму 542,63 млн дол.