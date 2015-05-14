Рада затвердила підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України № 0932 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни», яким врегулювала важливі аспекти соціального захисту ветеранів війни.

Член профільного комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, АТО і людей з інвалідністю Гліб Загорій зазначив, що прийняття цього закону з минулого року очікували тисячі сімей по всій країні.

«Прийнятий закон охоплює низку питань соціального захисту ветеранів війни. По-перше, надає можливість безоплатно залишати автомобілі, надані інвалідам у якості гуманітарної допомоги, після смерті інвалідів їхнім сім'ям. По-друге, зберігає учасникам війни додаткову 14-денну відпустку на рік, а учасникам бойових дій та інвалідам війни - таку ж відпустку зі збереженням заробітної плати», - прокоментував прийнятий закон Загорій.

Прийнятий закон створить необхідні умови для життєзабезпечення учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів, членів їхніх сімей та суттєво покращить рівень їх матеріального забезпечення.