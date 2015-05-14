Рада затвердила підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни
Депутати прийняли закон, який поліпшує умови матеріального забезпечення учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів та членів їхніх сімей.
Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України № 0932 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни», яким врегулювала важливі аспекти соціального захисту ветеранів війни.
Член профільного комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, АТО і людей з інвалідністю Гліб Загорій зазначив, що прийняття цього закону з минулого року очікували тисячі сімей по всій країні.
«Прийнятий закон охоплює низку питань соціального захисту ветеранів війни. По-перше, надає можливість безоплатно залишати автомобілі, надані інвалідам у якості гуманітарної допомоги, після смерті інвалідів їхнім сім'ям. По-друге, зберігає учасникам війни додаткову 14-денну відпустку на рік, а учасникам бойових дій та інвалідам війни - таку ж відпустку зі збереженням заробітної плати», - прокоментував прийнятий закон Загорій.
Прийнятий закон створить необхідні умови для життєзабезпечення учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів, членів їхніх сімей та суттєво покращить рівень їх матеріального забезпечення.