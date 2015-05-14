Кабмін скоротив витрати Пенсійного фонду майже на 4 мільярди гривень

«Ми знизили витрати пенсійного фонду на суму 3,9 млрд грн», - сказав Розенко.

За словами міністра, відповідні зміни були внесені з метою приведення бюджету Пенсійного фонду у відповідність до чинного бюджетного законодавства.

«Були запроваджені певні обмеження на бюджет Пенсійного фонду України, і сьогодні ми привели бюджету Пенсійного фонду України у відповідність до останніх змін, які були внесені свого часу до державного бюджету України», - зазначив глава Мінсоцполітики.

Читайте такожРозенко: Пенсійний фонд - банкрут з дефіцитом 80 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у Верховній Раді були зареєстровані урядові законопроекти, що передбачають повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування, що допоможе зменшити навантаження на Пенсійний фонд і сформувати індивідуальні накопичення громадян. Таким чином, Мінсоцполітики передбачає введення в дію ще двох рівнів пенсійного забезпечення на додачу до солідарної системи: накопичувальної системи та недержавного пенсійного страхування.

Реформа передбачає, що обов'язкове пенсійне накопичення діятиме для громадян молодше 35 років, але люди від 35 до 55 років зможуть на добровільній основі брати в ньому участь.

У березні Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (реєстраційний номер 2147), який підготовлено Кабінетом міністрів і входить до переліку невідкладних для старту програми співробітництва з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. Зміни до бюджету передбачають збільшення доходів на 22,5 млрд грн і збільшення витрат на 35,7 млрд грн. Збільшення витрат зумовлено збільшенням обсягу субсидій та компенсацій за рахунок підвищення тарифів, а також збільшенням фінансової допомоги для переселенців.