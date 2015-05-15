Китай обіцяє Бразилії $50 мільярдів інвестицій

Уряди Бразилії та Китаю мають намір підписати угоди, що передбачають китайські інвестиції в економіку південноамериканської країни у розмірі $50 млрд.

Про це повідомив заступник генерального секретаря бразильського МЗС Жозе Алфреду Граса Ліма, повідомляє ТАСС з посиланням на державне інформагентство країни.

"Близько $50 млрд інвестицій припадає на нові проекти", - сказав Граса Ліма на прес-конференції у Бразіліа, присвяченій офіційному візиту прем'єра Держради КНР Лі Кецяна. який відбудеться 19 травня. Він зазначив, що більша частина проектів "ще знаходиться в стадії планування".

У числі основних напрямків двостороннього співробітництва південноамериканський дипломат назвав сільське господарство, транспорт та енергетику.

Читайте такожКитай дасть Білорусі $7 мільярдів кредитів

З майбутнім візитом китайського керівника в Бразилії пов'язують відкриття ринку КНР для бразильської яловичини, за експортом якої південноамериканська країна посідає провідне місце в світі. Під час візиту також повинні бути підписані документи на поставку в Китай великої партії бразильських пасажирських реактивних літаків Embraer. КНР розраховує закупити 40 таких машин, призначених для експлуатації на лініях середньої і малої дальності. Великий інтерес викликає перспектива участі Китаю в масштабному проекті будівництва трансокеанської залізниці, яка пройде через території Бразилії та Перу і зв'яже узбережжя Атлантики і Тихого океану.

Читайте такожЗМІ: Франція думає продавати Китаю побудовані для Росії "Містралі"

Бразилія і Китай активно взаємодіють у рамках групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР). За даними бразильського МЗС, торговий обіг двох країн зріс з $3,2 млрд у 2001 році до $83,3 млрд в 2013 році.