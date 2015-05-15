Яресько: я більше не маю стосунку до інвестфонду Horizon Capital

Міністр фінансів України Наталія Яресько спростовує поширену в ряді ЗМІ інформацію про нібито її причетність до інвестиційного фонду Horizon Capital і заявляє, що з моменту переходу на роботу в уряд більше не володіє, не контролює та не має впливу на компанію.

«Хочу звернути вашу увагу на те, що новина, що МОЗ заблокувало роботу підприємства, яке належить «моїй» компанії, не відповідає дійсності. З моменту мого переходу на роботу в уряд, я більше не володію, не контролюю і не маю ніякого впливу чи стосунку до компанії Horizon Capital, про яку йдеться в новині», - написала Яресько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона наголосила, що будь-які спроби прив'язати цю новину до її імені некоректні, як і спроби таким чином забезпечити резонансність цієї новини.

Як повідомляв УНІАН, виробник фармацевтичної продукції компанія «Біофарма», яка перебуває, зокрема у володінні американського інвестфонду Horizon Capital, 14 травня заявила про затягування урядом процедури видачі дозволу для компанії на експорт препаратів крові з України.

Довідка УНІАН. «Біофарма» - одне з найбільших фармацевтичних підприємств України, яке спеціалізується, зокрема, на переробці донорської крові та виробництві препаратів з її компонентів. Іноземними акціонерами компанії є американська компанія Horizon Capital, співзасновником якої є міністр фінансів Яресько і голландський інвестиційний банк FMO.