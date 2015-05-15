Банки зобов'язали відзвітувати про пов'язаних осіб до 29 травня

Про це йдеться в постанові НБУ №315 «Про затвердження Положення про визначення пов'язаних з банком осіб», опублікованій на сайті регулятора, яка набуває чинності сьогодні, 15 травня.

«Банкам у строк до 29 травня 2015 року подати в Національний банк України перелік пов'язаних з банком осіб станом на 1 травня в електронному вигляді у форматі EXCEL за формою, наведеною в додатку», - йдеться в документі.

Цією ж постановою НБУ затвердив Положення про визначення пов'язаних з банком осіб, згідно з яким банк зобов'язаний надавати НБУ актуалізований перелік пов'язаних з банком осіб щомісяця до 10 числа після звітного періоду.

Як повідомляв УНІАН, за 2014 рік і січень-квітень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможними 50 банків, які на даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів фізосіб.

На думку експертів, однією з основних причин масового банкрутства банків стали зловживання банків при кредитуванні пов'язаних осіб, що неможливо своєчасно виявити за даними звітності через перекручення банками даних про реальних власників і пов'язаних осіб.

Верховна Рада України прийняла президентський закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності акціонерів і менеджменту банків 2 березня в рамках пакету попередніх заходів для схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Закон, зокрема, встановлює кримінальну відповідальність пов'язаних з банком осіб за вчинення будь-яких дій, які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Перший заступник голови НБУ Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН повідомляв, що Нацбанк розраховує в цьому році значною мірою, якщо не повністю, зробити структуру власників українських банків прозорою.