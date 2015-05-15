Гонтарева підписала угоду з Китаєм про торгівлю за гривні та юані на $2,4 мільярда

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева і керівник Народного банку Китаю Чжоу Сяочуань підписали двосторонню угоду про валютний своп на суму до 54 млрд грн і 15 млрд китайських юанів (близько 2,4 млрд дол.).

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України у соціальній мережі Facebook.

За інформацією НБУ, нова угода терміном на три роки набере чинності з 23 червня 2015 року, а колишня угода, укладена в 2012 році, втратить силу.

«Ця угода є надзвичайно важливою для наших країн - стратегічних партнерів і сприятиме економічному розвитку обох країн, - наводяться у повідомленні слова Валерії Гонтаревої. - Кошти, отримані за договором, можуть бути використані на фінансування торговельних операцій і прямих інвестицій між двома країнами».

За словами голови НБУ, практичне втілення у життя домовленостей про валютний своп дозволяє знизити тиск на валютний курс з боку імпортерів і допомагає стабілізації вітчизняного грошово-кредитного ринку.

Як повідомляв УНІАН, НБУ наприкінці квітня цього року узгодив з Народним банком Китаю продовження термінів своп-лінії між країнами терміном на 3 роки.

Нацбанк повідомляв про початок реалізації своп-лінії з Китаєм у рамках підписаної у червні 2012 року трирічної угоди між НБУ і Народний банком Китаю на загальну суму 15 млрд юанів (2,4 млрд дол.) у січні.