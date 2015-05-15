Яценюк просить кредиторів погодитися на реструктуризацію українських боргів

Уряд України в рамках проведення переговорів щодо реструктуризації частини державного боргу запропонувала кредиторам прийняти позицію України з цього питання і завершити переговори, сказав у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Уряд стоїть твердо на своїй позиції про необхідність завершення переговорів щодо реструктуризацію зовнішніх боргів країни, – сказав Яценюк. – Країна в стані війни, ми втратили 20% економіки, ми звернулися до кредиторів про порядок реструктуризації. І ми просимо, і звертаємося, і наполягаємо на тому, щоб зовнішні кредитори зрозуміли поточну ситуацію і прийняли пропозицію України, яка є кроком кредиторів щодо допомоги Україні. Настав час кредиторам допомогти Україні».

При цьому глава уряду підкреслив, що лише за роки президентства Віктора Януковича держборг країни зріс на 42 млрд дол. – з 30 до 72 млрд дол. «При цьому лише в 2014 році ми, отримавши 9 млрд дол. від наших контриб'юторів, виплатили 14 млрд дол. за боргами, які ми не брали», - нагадав Яценюк.

При цьому він підкреслив, що уряд не може зараз виплачувати ці борги за рахунок скорочення зарплат, пенсій. «Все, що ми отримали від зовнішніх контриб'юторів, ми відправили на виплату боргів. При цьому ми навіть скоротили їх обсяг до 68 млрд дол. Жодної копійки, яку ми отримали у минулому році, ми не відправили ні на що інше, крім як на оплату боргів», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинне перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету має становити не більш як 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Україна не виставляла якихсь чітких пропозицій до кредиторів, обмежившись запевненням, що всі кредитори будуть у рівних умовах. Водночас, на думку ряду експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу у розмірі 30-35%. І ця умова поки що є неприйнятною для кредиторів. Зокрема, Комітет основних держателів євробондів України на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton вже заявив, що розраховує на швидке вирішення» переговорів, але не готовий до списання боргу.

У свою чергу, Мінфін 12 травня висловив стурбованість підходом Комітету кредиторів до переговорів і звернув увагу на відсутність готовності кредиторів брати участь у переговорах.

Також 12 травня до України прибула технічна місія МВФ. Підсумком роботи нинішньої місії Фонду, поряд з безпосередньо оціночною місією, яка, як очікується, прибуде до України 29 травня, має стати доповідь про економічне становище України і виконання країною Меморандуму про співпрацю в частині фінансової стабілізації та проведення переговорів про реструктуризацію частини боргу.

Доповідь буде представлена на засіданні Ради директорів МВФ, яка в свою чергу прийме рішення щодо виділення нашій країні другого кредитного траншу в обсязі 1,7 млрд дол. Перший транш Україна отримала відразу після схвалення програми - в березні. Його розмір становить 5 млрд дол.

При цьому МВФ відзначив важливість досягнення Україною угоди з кредиторами щодо реструктуризації частини державного боргу до засідання Ради директорів Фонду, запланованого на червень поточного року.