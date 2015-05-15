Яценюк хоче зробити фіскальну службу частиною Мінфіну і ліквідувати податкову міліцію

Державна фіскальна служба у рамках реформування податкової служби має стати частиною Міністерства фінансів України, податкова міліція має бути ліквідована, а її функції передані органам цивільного розслідування податкових злочинів.

Про це під час Години запитань до уряду в парламенті заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Щодо того, які роль і місце Державної фіскальної служби. Ці роль і місце передбачені нашою програмою реформування податкової служби у цілому. Вважаю, що державна фіскальна служба має стати частиною Міністерства фінансів України. Ми зараз доопрацьовуємо остаточний варіант реформування, і цей варіант обговорюємо з нашими кредиторами», - сказав прем'єр.

«Я нагадаю, що попередній уряд і чинний уряд пропонували ліквідувати податкову міліцію і перевести податкову міліцію в орган цивільного розслідування податкових злочинів. Я ще раз на цьому наполягаю, що ця реформа має бути проведена», - додав він.

Крім того, прем'єр нагадав, що уряд дав новопризначеному керівництву ДФС три місяці, щоб навести порядок у системі оподаткування

«Перше - це закрити податкові ями, друге - навести порядок на митниці і третє - вирішити проблему податкової міліції», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, минулого року уряд пропонував створити замість діючої податкової міліції службу фінансових розслідувань, яка об'єднає у собі функції п'яти структур, в тому числі податкової міліції, Держфінінспекції, деяких підрозділів МВС і СБУ. Бізнес обережно сприйняв ідею створення такої служби, однак Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата та інші організації її підтримали. За даними Міндоходів, європейські експерти позитивно оцінюють ідею створення служби фінансових розслідувань, оскільки аналогічні служби існують у багатьох країнах Євросоюзу.

Кабінет міністрів України у рамках проведення конкурсу на заміщення вакантної посади голови Державної фіскальної служби України призначив на цей пост Романа Насірова.

Читайте такожЯценюк дав Насірову три місяці і доручив змінити всіх регіональних керівників

Під час представлення своєї програми дій Насиров назвав одним з основних завдань на посаді голови ДФС поліпшення адміністрування податків шляхом спрощення податкової звітності, розвитку електронних сервісів, спрощення форм податкових декларацій та скорочення кількості документів, які подаються до податкової, а також оптимізації самої структури служби.