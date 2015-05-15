Торговий баланс України за квартал вийшов у плюс $1,2 мільярда

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу поточного року становить 1,193 млрд дол., що на 126,6 млн дол., або на 11,9%, більше за профіцит за підсумками аналогічного періоду минулого року в 1,066 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

За звітний період імпорт товарів і послуг в Україну, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 5,585 млрд дол., або на 35,5%, - до 10,114 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 5,458 млрд дол., або на 32,5%, - до 11,307 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2015 року зафіксовано профіцит зовнішньої торгівлі товарами в 383,8 млн дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 174,8 млн дол.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні за підсумками січня-березня 2015 року становив 1,086 млрд дол., що на 519 млн дол., або на 32,4%, менше за профіцит за підсумками аналогічного періоду минулого року на 1,605 млрд дол.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2014 року становив 3,884 млрд дол., у той час як за 2013 рік баланс зовнішньої торгівлі було зведено з дефіцитом у 8,514 млрд дол.