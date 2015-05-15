У Гонтаревої встановили спецвимоги для системно важливих банків
Національний банк України встановив спеціальні вимоги для системно важливих банків, зокрема, зобов'язав їх надавати в НБУ інформацію про розглянуті питаннях і прийняті акціонерами банку рішення протягом двох тижнів з дня проведення загальних зборів акціонерів.
Про це йдеться в постанові НБУ №312, оприлюдненій на сайті регулятора.
Згідно з документом, рада системно важливого банку зобов'язана повідомляти НБУ про конфлікт інтересів стосовно керівників банку протягом трьох робочих днів з дня його виявлення.
Також системно важливий банк зобов'язаний повідомляти НБУ про відкриття провадження у судових справах, винесення рішень за якими може мати значний негативний вплив на репутацію банку та/або призвести до втрати активів у розмірі більше 1%, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації.
Крім цього, для системно важливих банків встановлено більш жорсткі нормативи ліквідності і кредитного ризику, а також обов'язок формувати буфер системної важливості, виходячи із загального обсягу ризику.
Читайте такожБанки зобов'язали відзвітувати про пов'язаних осіб до 29 травня
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у грудні минулого року визнав системно важливими для банківської системи 8 банків: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», «Промінвестбанк», «Сбербанк Росії».
За інформацією НБУ, визначення системно важливих банків здійснюватиметься щорічно за загальним обсягом активів, зобов'язань юридичних і фізичних осіб і системними взаємозв'язками у банківській системі.
Регулятор пояснив, що визначення банків як системних не означає обов'язкову участь держави в їх капіталі, але означає пріоритетне право такого банку перед іншими на отримання підтримки держави у разі виникнення проблем з ліквідністю.
Згодом у березні 2015 року, «Дельта Банк», що входив у цей перелік, було визнано неплатоспроможним і у зв'язку з негативним станом активів він не отримав підтримку держави.