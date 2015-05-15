Гривня на міжбанку впала до 20,74 за долар

У п'ятницю, 15 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 20,58/20,74.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,40/23,56, до російського рубля – 0,4100/0,4140.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 20,6360 грн/дол., на цей час було укладено 81 угоду на суму 30,20 млн дол.