Нацбанк оголосив про стабілізацію валютного ринку і налаштувався на зниження інфляції

Національний банк України вже стабілізував валютний ринок із допомогою адміністративних заходів і ринкових інструментів, і має намір спрямувати зусилля на подолання інфляції.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook із посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба в ході щорічної зустрічі Європейського банку реконструкції та розвитку в Грузії.

Нацбанк повідомив, що в рамках зборів ЄБРР відбулася інвестиційна презентація України, в ході якої виступили міністр фінансів Наталія Яресько, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

«Зараз нам вдалося стабілізувати валютний ринок з допомогою адміністративних заходів і ринкових інструментів, проте високі показники інфляції залишаються негативним фактором, тому саме на подолання інфляції будуть спрямовані зусилля НБУ найближчим часом», - сказав Сологуб, зазначивши, що головною метою регулятора є відновлення макроекономічної й фінансової стабільності в країні.

Сологуб презентував бачення і подальші дії НБУ, спрямовані на розвиток економіки України в майбутньому, які, зокрема, передбачають масштабну програму реформування фінансового сектора, перехід до режиму інфляційного таргетування, посилення незалежності Національного банку та інституційної спроможності регулятора.

Також у ході візиту української делегації відбувся ряд зустрічей з представниками ЄБРР, Швейцарії, Великої Британії, Грузії, на яких було розглянуто можливості спільних проектів у фінансовій сфері та двостороннього співробітництва.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2015 року, без урахування окупованого Криму і частини зони проведення АТО, прискорилася до 14% порівняно з попереднім місяцем, до 60,9% у річному виразі.

Із початку року, за січень-квітень, інфляція становила 37,1%.

За підсумками 2014 року (грудень до грудня) споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%, у 2013 році - на 0,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8%, і два оптимістичніші сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 7,5% при інфляції 30%.