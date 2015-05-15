Економіка України в першому кварталі впала на 17,6%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) становило 17,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2014 року, з урахуванням сезонного фактору, ВВП країни в першому кварталі знизився на 6,5%.

Наприкінці квітня Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими падіння ВВП України в першому кварталі 2015 року становило 15% у річному вимірі.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в цілому за 2014 рік, порівняно з попереднім роком, у постійних цінах 2010 року без урахування окупованого Криму і частини зони проведення АТО, становило 6,8%.

Номінальний ВВП у цілому за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.

Зростання дефлятора ВВП (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги) в цілому за 2014 рік порівняно з аналогічним періодом попереднього року становило 14,8%.

У 2013 році зростання ВВП України було нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5%.

Згідно з прогнозами Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України в 2015 році знизиться до 7,5%. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 5,5%.