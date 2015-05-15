Менеджери чотирьох банків украли 6 мільярдів гривень від НБУ

Співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили факти розкрадання менеджментом чотирьох українських банків близько 6 млрд грн коштів рефінансування Нацбанку.

Як повідомляє прес-центр СБУ, розпочато процедуру ліквідації цих банків.

Найбільшу суму розтрати коштів НБУ у розмірі 4,3 млрд грн здійснили службові особи однієї з цих банківських установ.

«Встановлено, що посадові особи банків задіяли кілька шахрайських схем для розкрадання грошей. Зокрема всупереч умовам отримання рефінансування, менеджмент банківських установ для виведення коштів кредитував підконтрольні та фактично збанкрутілі комерційні структури і скуповував на гроші Нацбанку "сміттєві" цінні папери. Зловмисники також використовували махінації із заставною нерухомістю, протиправно виводячи її з активів банків», - повідомили у прес-центрі СБУ.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію та розпочав процедуру ліквідації цих банків, тож усі виплати вкладникам здійснюються за його рахунок.

Генпрокуратура за матеріалами СБУ за фактом розкрадання коштів у кожному з банків відкрила кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.