Чехія посіла перше місце в ЄС за темпами зростання економіки

Чеська республіка в першому кварталі поточного року вийшла на перше місце в Євросоюзі за темпами зростання економіки - у порівнянні з останнім кварталом минулого року зростання ВВП становило 2,8%, йдеться в повідомленні Центрального статистичного управління республіки (ЦСУ), повідомляє Прайм.

Зростання ВВП Чехії порівняно з першим кварталом 2014 року становило 3,9%.

Економіст Чехословацького торгового банку Петро Дуфек назвав темпи зростання економіки Чехії "просто неймовірними". Економіст Юнікредит банку Павло Собишек заявив, що Чехія у міжвартальному порівнянні стала найбільш швидкозростаючою економікою серед країн-членів Євросоюзу, а в річному займає друге місце після Румунії.

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Головною причиною прискореного розвитку чеської економіки в нинішньому році ЦСУ називає зростання практично всіх галузей обробної промисловості, передусім, транспортних засобів, верстатів і устаткування.

На думку Собишека, велику роль в цьому процесі зіграло і помітне пожвавлення промисловості у головних партнерів Чехії серед країн Євросоюзу, в першу чергу, в Німеччині.

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Економічне зростання позитивно вплинуло і на риноу зайнятості в Чехії: безробіття порівняно з останнім кварталом 2014 року впало на 0,7 процентного пункту, а в річному порівнянні - на 1,1 відсоткового пункту і становить близько 6,7%.