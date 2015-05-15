Відтік капіталу з Росії за тиждень різко прискорився

Фонди, що інвестують в російський фондовий ринок, зафіксували за тиждень з 7 по 13 травня 2015 року відтік капіталу в розмірі $53 млн проти $1,8 млн тижнем раніше.

Такі дані наводить дослідницька організація Emerging Portfolio Fund Research, пише ТАСС.

При цьому, за даними Газпромбанку, в країновому вираженні (більш загальний показник) з російського ринку акцій за тиждень пішло $45,9 млн проти $300 тис. тижнем раніше.

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З початку 2015 року фонди, що інвестують в російський фондовий ринок, залучили $594,4 млн, а в країновому вираженні приплив з початку року становив $327 млн.