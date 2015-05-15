Неплатоспроможний банк «Київ» приєднають до державного «Укргазбанку»

Антимонопольний комітет України дозволив приєднання активів і зобов'язань банку «Київ» до державного «Укргазбанку», повідомляється на сайті комітету.

«Надано дозвіл акціонерному банку «Укргазбанк» на придбання у власність активів та зобов'язань ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Нацбанк визнав неплатоспроможним націоналізований у 2009 році банк «Київ» для подальшої передачі його активів та зобов'язань державному «Укргазбанку».

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У результаті Фонд гарантування вкладів увів у банк тимчасову адміністрацію терміном на три місяці - до 24 травня включно - і почав проведення інвентаризації, оцінки і складання реєстру активів і зобов'язань банку «Київ».