СОТ закликала Україну скасувати додатковий імпортний збір до кінця року

Країни - члени Світової організації торгівлі на засіданні наприкінці квітня закликали Україну скасувати додатковий імпортний збір у розмірі 5-10%, запроваджений у лютому, не пізніше кінця 2015 року.

Відповідні дані містяться у звіті про участь української делегації у засіданні СОТ, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, українська сторона спільно з представником Міжнародного валютного фонду представила реальну ситуацію в економіці країни, включаючи макроекономічні показники і проблеми з платіжним балансом.

При цьому частина країн - членів СОТ зазначила, що додатковий імпортний збір створює додаткове навантаження на їх експортерів.

Наступне засідання СОТ із цього питання відбудеться 11 червня.

Читайте такожУкраїна поскаржилася до СОТ на заборону Росією ввезення продуктів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня заступник міністра фінансів Олена Макеєва зазначала, що уряд може прийняти рішення про перегляд додаткового імпортного збору за ставками 10% і 5%, що діє з лютого цього року, найближчим часом.

Міністр фінансів Наталія Яресько наприкінці лютого повідомила, що уряд запроваджує тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку.

За її словами, збір не поширюватиметься на критичний імпорт, медичні засоби, енергетичні ресурси, зокрема, на газ та інші важливі для української економіки і населення товари.