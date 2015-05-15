Гривня не втрималася й упала вже до 20,90 за долар

У п'ятницю, 15 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,70/20,90, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро зупинилися на рівні 23,4860/23,7080, до російського рубля – 0,4130/0,4170.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 20,6982 грн/дол., на цей час було укладено 408 угод на суму 305,64 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, учора котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,45/20,65.