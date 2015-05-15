Українці з початку року задекларували 44,5 мільярда гривень доходів

Із початку поточного року громадяни України подали 523 тис. декларацій про майновий стан і доходи, й загальна сума задекларованого доходу за вказаний період становила 44,5 млрд грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, порівняно з аналогічним періодом минулого року сума задекларованого українцями доходу зросла на 1,5 млрд грн, або на 3,5%.

За даними ДФС, активніше за всіх декларували свої доходи жителі Запорізької, Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Більша частина отриманих доходів - 13,4 млрд грн, становлять доходи, отримані у вигляді заробітної плати; доходи, отримані українцями у спадок чи у якості подарунків, становили 8,1 млрд грн, інші доходи – 12,5 млрд грн.

Також повідомляється, що сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначених громадянами до сплати до держбюджету, становила 1 млрд грн, що на 111 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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При цьому, за даними ДФС, майже 87 тис. громадян скористалися правом на отримання податкової знижки. Задекларована сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, становить 71,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, деклараційна кампанія розпочалася в Україні з 1 січня і тривала до 1 травня.

У 2014 році обсяг задекларованих доходів громадян, отриманих у 2013 році, становив 37,5 млрд грн.