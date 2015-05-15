Прямі іноземні інвестиції в Україну через падіння гривні знизилися на 10%

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2015 року становив 41,067 млрд дол., що на 4,652 млрд дол., або на 10,18%, менше показника на початок року на рівні 45,719 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

За оцінками відомства, зниження обсягу інвестицій переважно зумовлено курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 4,730 млрд дол., тоді як відплив акціонерного капіталу виявився незначним і становив 223 млн дол. за одночасного надходження 345,5 млн дол. нових інвестицій .

Нагадаємо, у першому кварталі порівняно з початком року за офіційним курсом Національного банку України гривня знецінилася щодо долара США на 48,7% - до рівня 23,45 грн/дол. на 1 квітня 2015 року.

За даними Держстату, інвестиції надходили з 133 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр – 11,684 млрд дол., Німеччина – 5,421 млрд дол., Нідерланди – 4,958 млрд дол., Австрія – 2,265 млрд дол., Російська Федерація – 2,199 млрд дол., Велика Британія - 1,897 млрд дол., Британські Віргінські Острови - 1,846 млрд дол., Франція – 1,511 млрд дол., Швейцарія - 1,352 млрд дол. і Італія – 945,5 млн дол.

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Більша частина інвестицій припадає на українську промисловість – 13,153 млрд дол., або 32% прямих інвестицій, а також на установи фінансової та страхової діяльності – 10,236 млрд дол., або 24,9%, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - 5,520 млрд дол. або 13,4%, організації по роботі з нерухомістю – 3,482 млрд дол., або 8,5%, наукові та технічні організації - 2,288 млрд дол., або 5,6%.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня становила 8,084 млрд дол., загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, - 49,150 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 квітня становив 6,263 млрд дол., у т.ч. до країн ЄС – 6,007 млрд дол., або 95,9% загального обсягу. Прямі інвестиції з України надходили до 46 країн світу, у тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (92,9%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на кінець першого кварталу становили 222 млн дол., загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів – 6,485 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2014 рік, без урахування окупованого Криму, за рахунок девальвації гривні знизився на 19,5% - до 45,916 млрд дол.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше за показник 2012 року в 6,013 млрд дол.