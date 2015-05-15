Російська економіка за три місяці впала на 1,9%

Російська економіка скоротилася в першому кварталі 2015 року на 1,9 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Рейтер із посиланням на попередню оцінку Росстату.

За оцінкою Мінекономрозвитку, в першому кварталі 2015 року ВВП скоротився на 2,2 відсотка під впливом спаду в будівництві, обробних виробництвах, роздрібній торгівлі.

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Мінекономіки прогнозує спад економіки РФ у другому кварталі 2015 року в 2-3 відсотки в річному виразі, а за підсумками року чекає її зниження на 2,8 відсотка.