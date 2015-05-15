Російська економіка за три місяці впала на 1,9%
20:00, 15 травня 2015Фінанси
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Економіка РФ продовжує страждати через "мудру" політику Путіна.
ВВП Росії показав негативний результат / Фото УНІАН
Російська економіка скоротилася в першому кварталі 2015 року на 1,9 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Рейтер із посиланням на попередню оцінку Росстату.
За оцінкою Мінекономрозвитку, в першому кварталі 2015 року ВВП скоротився на 2,2 відсотка під впливом спаду в будівництві, обробних виробництвах, роздрібній торгівлі.
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Мінекономіки прогнозує спад економіки РФ у другому кварталі 2015 року в 2-3 відсотки в річному виразі, а за підсумками року чекає її зниження на 2,8 відсотка.
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