Яресько: переговори про реструктуризацію боргу тривають складніше, ніж очікувалося

Про це міністр фінансів України Наталія Яресько заявила в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt, що вийде друком у понеділок, передає Радіо Свобода

Наталія Яресько закликала кредиторів України якомога швидше досягнути компромісу з цього питання. Міністр виключила ймовірність того, що переговори можуть провалитися, і наголосила: «Національне банкрутство не є опцією».

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Україна розраховує на реструктуризацію 23 мільярдів доларів зовнішнього боргу. Уряд прагне зробити це до червня, коли Міжнародний валютний фонд планує обговорити надання Україні другого траншу кредитної програми. Українська сторона звинувачує найбільших кредиторів у затягуванні переговорів, ті натомість стверджують, що Київ не хоче прийняти їхні умови.