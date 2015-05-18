Товарообіг України з Росією за квартал впав на 63%

Товарообіг України з Російською Федерацією у 1-му кварталі 2015 року знизився на 63%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з даними Держстату, експорт українських товарів до Росії впав на 61,3%, - до 1,04 млрд дол., проти 2,7 млрд дол. за аналогічний період минулого року. Імпорт товарів з РФ скоротився на 63,9%, - до 1,4 млрд дол.

Тим не менше, Росія, як і раніше, залишається найбільшим торговельним партнером України - на неї припадає 11,1% експортних поставок і 16% імпорту. Наступним за значущістю експортним ринком для України є Туреччина - 7,4% експорту, а імпортними ринками - Китай і Німеччина, на які припадає 11,6% і 11,5%, відповідно.

Імпорт російських товарів, за інформацією Держстату, у 1-му кварталі 2015 року перевищив експорт товарів до РФ на 27,9%.

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Як повідомляв УНІАН, товарообіг України з Росією за підсумками 2014 року впав на 43%, що пояснюється жорсткою зовнішньою політикою Москви, а також загальним падінням російської економіки як такої.