Яресько розповіла про стабілізацію та перехід до економічного зростання

Український уряд після п'яти місяців роботи досяг макроекономічної і фінансової стабілізації в країні і має можливість перейти до заходів зі стимулювання економічного зростання, які включають заходи для повернення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, сказала міністр фінансів України Наталія Яресько під час щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку в Грузії.

Міністр повідомила, що під час зборів ЄБРР презентувала міжнародним партнерам проведені українською владою реформи в енергетичному секторі, антикорупційні заходи і трансформацію у фіскальній та банківській сферах.

«Ми п'ять місяців попрацювали над макроекономічної і фінансової стабілізацією, і таким чином зупинили волатильність гривні, значний відплив депозитів, суттєво знизили фіскальний дефіцит порівняно з 2014 роком. Це як база фінансової стабільності, яку ми маємо перетворити на економічне зростання. Наша мета - у 2016 році повернутися до позитивного зростання в економіці, і найближчим часом потрібно робити все можливе для повернення інвестицій, як внутрішніх так і зовнішніх», - заявила Яресько у відеокоментарі, розміщеному на сторінці Міністерства фінансів у соціальній мережі Facebook.

За словами міністра, заходи з повернення інвесторів включають істотну дерегуляцію, щоб поліпшити і спростити умови ведення бізнесу, а також поліпшення податкової політики і реформування державних підприємств, оскільки вони неефективні і не поповнюють бюджет країни.

«Наш досвід з ліцензією з 3G свідчить, що стратегічні інвестори все одно зацікавлені у співпраці з Україною. На базі нашого договору про торгову асоціацію з Європейським Союзом Україна стає платформою, де всі інвестори з будь-якої країни можуть брати участь і обіймати провідні позиції з експорту на європейський ринок, беручи до уваги девальвацію нашої валюти, що дає рівень конкурентоспроможності, якого немає в інших. Тобто, наше завдання - перейти від стабільності фінансової системи до зростання», - додала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року становило 17,6%, порівняно з попереднім кварталом і з урахуванням сезонного фактору - 6,5%.

У цілому за 2014 рік, порівняно з попереднім роком, у постійних цінах 2010 року, без урахування окупованого Криму і частини зони проведення АТО, ВВП країни знизився на 6,8%.

Інфляція в Україні у березні 2015 року, без урахування окупованого Криму і частини зони АТО, порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 10,8%, у річному виразі - до 45,8%.

За підсумками 2014 року (грудень до грудня) споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%.

Протягом 2014 року порівняно з початком року за офіційним курсом Національного банку України гривня знецінилася до долара США удвічі, у першому кварталі 2015 року - ще на 48,7%, до рівня 23,45 грн/дол. на 1 квітня 2015 року.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Національний банк прогнозує падіння ВВП України у 2015 році на 7,5%.

Згідно з прогнозами Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України у 2015 році впаде 7,5%. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за результатами 2015 року на рівні 5,5%.