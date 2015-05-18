Сьогодні Україна підпише угоду про кредитні гарантії США на $1 мільярд

Сьогодні, 18 травня, о 17.00, відбудеться офіційна церемонія підписання угоди про надання кредитних гарантій між урядами України та США на 1 млрд дол., повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, від уряду України угоду підпише міністр фінансів Наталія Яресько, від уряду США - посол США Джеффрі Пайєтт і директор місії USAID Джед Бартон.

Підписання відбудеться у будівлі Кабінету міністрів по вул. Грушевського, після підписання передбачено спільну заяву учасників для ЗМІ.

Раніше Яресько заявляла, що Україна має намір здійснити випуск євробондів на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США у середині або наприкінці травня.

У цілому США мають намір виділити Україні 2 млрд дол. кредитних гарантій.

Поряд з переговорами про часткову реструктуризацію єврооблігацій України, випуск паперів під гарантії США є частиною загальної програми підтримки нашої країни з боку іноземних партнерів, у рамках якої Україна може отримати близько 40 млрд дол. підтримки у найближчі 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол.

Міністр фінансів США Джейкоб Лью заявляв, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектора, поліпшення ділового клімату.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим таким кроком стосовно України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже ухвалювали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.