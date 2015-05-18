Гривня повернулася до падіння - на міжбанку вже 22,45 за долар

У понеділок, 18 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,75/22,05, повідомляє «УкрДілінг».

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,76/25,10, до російського рубля – 0,4434/0,4496.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 встановився на рівні 21,6690 грн/дол., на цей час було укладено 17 угод на суму 12,12 млн дол.

Станом на 12:38 гривня впала вже до 22,10/22,45 за долар.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,70/20,90 .

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,4860/23,7080, до російського рубля – 0,4130/0,4170.