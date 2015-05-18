Кабмін зарахував низку європейських країн до офшорів

Кабінет міністрів оновив перелік країн, торгові операції з якими підлягають податковому контролю. Як зазначається в урядовому розпорядженні №449, опублікованому на веб-порталі Кабміну, до переліку включено понад 70 держав.

Крім острівних країн-офшорів, до нього також увійшла низка європейських країн - Австрія, Андорра, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Іспанські Канарські острови, Кіпр, Косово, Ліхтенштейн, Люксембург, Македонія, Мальта, Молдова, автономний регіон Мадейра (Португалія), Сан-Марино, Чорногорія, Швейцарія. Країни Близького Сходу та Азії – Катар, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, особливий район Китаю Гонконг, особливий район Китаю Макао, Марокко, ОАЕ, Сінгапур. Республіки Кавказу і Середньої Азії – Грузія, Киргизія, Туркменістан, Узбекистан. Країни Африки – Ліберія, Ліван, Лесото, Судан, а також Південної Америки, Панама, Парагвай і Ямайка.

Як наголошується у розпорядженні Кабміну, перелік сформовано на основі спеціальних критеріїв, що застосовуються до кожної країни. У їх числі - знижена, порівняно з українською, ставка податку на прибуток (на 5% і більше), відсутність на державному рівні інформації про структуру власників юридичних осіб – торговельних партнерів України, відсутність договорів про обмін інформацією між Україною та вказаними країнами.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-березня 2015 року становив 383,8 млн дол. проти дефіциту в 174,8 млн дол. за аналогічний період минулого року. У січні-березні порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів з України знизився на 32,9% - до 9,424 млрд дол., імпорт - на 36,5%, до 9,040 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,04 (у січні-лютому 2014 року – 0,99). Зовнішньоторговельні операції в першому кварталі проводилися зі 198 країнами.