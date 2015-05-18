«Брусничка» Ахметова призупинила роботу в зоні АТО

Компанія «Український ритейл», яка входить до групи СКМ і розвиває в Україні мережу фрешмаркетов «Брусничка», з 18 травня призупиняє роботу 54 магазинів торгової мережі на непідконтрольних українській владі територіях Донецької і Луганської областей, повідомила УНІАН прес-служба ритейлера.

«Закриття магазинів – вимушений крок, непросте рішення, продиктоване незалежними від нас обставинами. Донецьк був і залишається рідним домом для компанії і більшості співробітників. Проте в даний час склалася ситуація, за якої продовження поставок продуктів з території України стало неможливим, а складські запаси мережі підійшли до критичного мінімуму», - цитується в повідомленні генеральний директор компанії Дмитро Кулик.

За його словами, торговельна мережа має намір відновити роботу магазинів «як тільки з'явиться можливість доставляти продукти» в зону АТО.

У компанії також відзначають, що для збереження робочих місць та можливості забезпечення продуктами харчування населення керівництво «Бруснички» розглядає можливість передачі приміщень та обладнання компанії робочим колективам на умовах оренди до моменту повернення мережі.

«У разі передачі приміщень в оренду «Український ритейл» не буде здійснювати ні контролю, ні управління цими магазинами з боку центрального офісу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року компанія «Український ритейл» повідомила про труднощі в доставці товарів до магазинів, розташованих на непідконтрольній Україні частині Донбасу, у зв'язку з тим, що постачальники відмовляються ризикувати безпекою співробітників і транспорту.

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Довідка УНІАН. Компанія «Український ритейл», яка входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова і розвиває торгову мережу фрешмаркетов «Брусничка» в Україні, створена в 2006 році. Перший магазин торговельної мережі «Брусничка» був відкритий у Донецьку в березні 2007 року. Мережа працює у форматі «магазин біля дому» площею 300-400 кв. м.

Станом на грудень 2014 року торгова мережа «Брусниця» налічувала 145 магазинів в Україні – у Донецькій (68), Харківській (22), Дніпропетровській (24), Запорізькій (9), Луганській (10) і Полтавській (12) областях. З початку 2015 року компанія розширила кількість торговельних об'єктів мережі до 151 в країні.