Володимир Стельмах очолив Наглядову Раду КБ «Приватбанк»
Екс-глава НБУ Володимир Стельмах очолив Наглядову Раду ПриватБанку.
Таке рішення було ухвалено під час Загальних зборів акціонерів ПриватБанку, що завершилися 30 квітня. Також до складу Наглядової Ради банку увійшов Президент Асоціації «Укрсудпром» Віктор Лисицький.
Як повідомила прес-служба банку, під час зборів акціонерів банку було затверджено рішення про збільшення кількості членів Наглядової Ради з трьох до п’яти. До неї, згідно з рішенням акціонерів банку, увійшли Володимир Стельмах, Віктор Лисицький, Олексій Мартинов, Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський. Головою Наглядової Ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» обрано Володимира Стельмаха.
«Володимир Стельмах – досвідчений банкір, і його рішення очолити Наглядову Раду ПриватБанку сприятиме як подальшому динамічному розвитку найбільшого банку країни, прозорості та відкритості в роботі банку, так і подальшій стабілізації ситуації на банківському ринку», – наголошується в повідомленні прес-служби банку.
За даними прес-служби банку, внесення змін до складу керівних органів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і введення до Наглядової Ради банку незалежних членів дозволить змінити структуру керування банком відповідно до законодавства, зокрема нової редакції закону «Про банки й банківську діяльність», яка зобов’язує банки до 10 липня 2015 року забезпечити обрання незалежних членів ради банку в кількості не менше ніж 1/4 її складу.
За підсумками розгляду результатів діяльності банку в 2014 році акціонерами ПриватБанку затверджені річний звіт і консолідована фінансова звітність банку, а також звіт ТОВ «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» з перевірки консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2014 рік. Акціонерами банку ухвалене рішення не проводити виплату дивідендів за результатами роботи ПриватБанку, а спрямувати частину отриманого прибутку на формування загальних резервів, поповнення резервного капіталу та залишити частину прибутку нерозподіленою.
Також у ході зборів акціонерів ПриватБанку затверджено рішення про збільшення статутного капіталу банку на 26,2%, або 5 000 002 000, 00 грн, шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів. Збільшення капіталу буде проведено як шляхом внесків акціонерів, так і шляхом залучення субординованого боргу. Як повідомила прес-служба банку, таким чином фактично було підтверджено рішення про збільшення статутного капіталу, раніше ухвалене в ході позачергових Загальних зборів акціонерів 6 квітня 2015 року в Дніпропетровську.
ПриватБанк – найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку. Сьогодні банк обслуговує 14,9 млн індивідуальних клієнтів, 627 тис. корпоративних клієнтів. У регіональній мережі банку працюють 2 560 відділень, 7 253 банкомати, 12 042 термінали самообслуговування. Активи ПриватБанку за підсумками першого кварталу 2015 року становлять 248 млрд грн, обсяг коштів клієнтів, що розміщено на рахунках в банку, – 172,24 млрд грн. Перший квартал 2015 року ПриватБанк завершив з чистим прибутком у розмірі 6,392 млн грн.