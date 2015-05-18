Українцям можуть підвищити пенсії й зарплати

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман доручив Комітету ВР з питань бюджету і Комітету ВР з питань соціальної політики розпочати офіційні консультації з профільними міністерствами щодо можливої індексації пенсій і зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

За словами Гройсмана, мають бути напрацьовані спільні рішення та проінформовані керівники фракцій коаліції та парламент про реальний стан справ і можливість такої індексації.

Як сказав голова ВР, необхідно отримати інформацію, “коли буде розпочато процес індексації, за яких умов, скільки ресурсу на це потрібно”.

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Гройсман вніс таку пропозицію після того, як голови ряду фракцій наголосили на необхідності індексації, зазначаючи, що спостерігається перевиконання бюджету.

Віце-прем'єр-міністр – міністр культури В'ячеслав Кириленко підтвердив, що нині надходження до бюджету перевищують витрати, проте не конкретизував таке перевищення.