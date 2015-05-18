Роздрібна торгівля в Україні впала на 25%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частини зони АТО) у січні-квітні 2015 року знизився на 25,3% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) до 300,499 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі у Луганській і Донецькій областях – на 90,4% і 69,2% - до 1,7 млрд грн і 12,2 млрд грн, відповідно. Найменше скорочення роздрібного товарообігу у січні-квітні спостерігалося у Рівненській (на 11%, до 7,3 млрд грн), Вінницькій (на 11,9%, до 10,2 млрд грн) та Івано-Франківській (на 13,1%, до 10 млрд грн) областях. Роздрібний товарообіг у Києві за звітний період знизився на 19% - до 45,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обіг роздрібної торгівлі в Україні у січні-березні 2015 року знизився на 23,9% порівняно з аналогічним періодом 2014 року – до 219,745 млрд грн.

У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.