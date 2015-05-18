Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Курс продажу безготівкового долара США на поточному тижні може коливатися в діапазоні 20,5–22,3 грн, готівкового - 22-24 грн, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, якщо міжбанк вийде за межі 22,5 грн, інвестори отримають новий сигнал про погіршення ситуації на валютному ринку. В такому випадку, НБУ може посилити відсіювання заявок на купівлю і стримувати гривневу ліквідність.

Аналітики також відзначають, що дані з ВВП будуть тримати ринок у напрузі деякий час, оскільки призведуть до загальної переоцінки ситуації і тенденцій. Особливо свої позиції будуть переглядати зовнішні партнери та інвестори, які, судячи за зовнішніми консенсусс-прогнозами, не розраховували на такий спад. Це може позначитися і на переговорах з реструктуризації держборгу. Разом з тим, статистика за динамікою зовнішньоторговельного балансу свідчить про гальмування спаду експорту, що формує стриманий оптимізм щодо майбутнього надходження експортної виручки на ринок. Тим не менш, тенденція повинна бути підтверджена.

Читайте такожУкраїна vs кредитори: стрижка або дефолт Ще одним фактором на користь можливої додаткової появи валюти на ринку є очікування припливу коштів для капіталізації банківського сектора.

Важливими для ринку стануть дані НБУ щодо тенденції валютного та грошово-кредитного ринку, а також з роздрібних продажів, промисловості і сектору будівництва. Фактором, що робить вплив на динаміку ринку, буде виступати новинний фон навколо реструктуризації держборгу, який буде розглядатися через призму подальшого співробітництва з МВФ.

Курс продажу готівкового євро на поточному тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може скласти 24,5–27,0 грн. Ключовий вплив на динаміку євровалюти буде надавати кон'юнктура світового ринку, що ретранслюватиметься через крос-курс долар/гривня.

Динаміка гривні щодо російського рубля на поточному тижні буде формуватися під впливом курсу долара до гривні, а також тенденцій рубля до світових валют. Котирування готівкового рубля можуть коливатися в діапазоні 0,44 0,47 грн.