Яценюк погодився обговорити з депутатами план підвищення доходів українців

Уряд готовий обговорити з парламентською коаліцією план індексації грошових доходів громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на презентації Плану законодавчого забезпечення реформ за участю голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та керівників фракцій коаліції.

За словами Яценюка, “нам треба обговорити план індексації грошових доходів громадян”.

Він нагадав, що коаліція передбачала здійснення такої індексації з 1 грудня 2015 року. “Ми готові до цієї індексації. Я перший, хто зацікавлений у тому, щоб перенести термін індексації на період раніше, але для цього треба винайти ресурс і разом, спільно, як сказав голова парламенту, зустрінемося разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, профільним комітетом і відверто скажемо, чи є в нас сьогодні доходи, щоб проіндексувати грошові доходи громадян”, - ззаначив прем’єр.

Як наголосив Яценюк, що “уряд зацікавлений у тому, щоб люди отримували більше”. “Але сьогодні вранці мені надійшов запит від 12 правоохоронних органів та органів з питань національної безпеки і оборони, які вимагають додаткового фінансування, які вимагають для силових структур до кінця поточного року 17,5 млрд грн.”.

Він нагадав, що максимальні виплати по субсидіях для громадян – у четвертому кварталі 2015 року, “а це не мало і не багато 25 млрд грн, які повинні бути на казначейських рахунках для того, щоб кожна людина отримала пільгу чи субсидію”. За словами Яценюка, уряд справді накопичив певний запас фінансів, які мають бути спрямовані у тому числі на ці витрати.

Читайте такожШимків хоче підвищити зарплати чиновників за фінансової допомоги ЄС

Звертаючись до голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка, Яценюк сказав: “Прошу в рамках нашої спільної роботи між Вашою фракцією і Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики і Міністерством юстиції допомогти уряду повернути 1,4 млрд доларів, які арештовані урядом України, але які поки що не конфісковані ні судом, ні прокуратурою. А це є реальний ресурс, щоб підвищити грошові доходи громадян”.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року Служба фінансового моніторингу та фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезидента, наближені до екс-президента Віктора Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,34 млрд дол. Значна частина коштів через офшори спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України.

Яценюк знову звернувся до Генеральної прокуратури з проханням перевести ці кошти з розряду заарештованих до розряду конфіскованих на користь державного бюджету.