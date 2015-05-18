Держстат зафіксував зниження безробіття в Україні до 1,8%

Рівень безробіття в Україні у квітні дещо знизився до 1,8% проти 1,9% місяцем раніше, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

В абсолютних цифрах кількість безробітних скоротилася на 20 тис. осіб – до 486,4 тис. осіб. При цьому кількість людей, які отримують матеріальну допомогу по безробіттю, також знизилася на 28 тис. осіб – до 375 тис. осіб. При цьому середній розмір допомоги з безробіття знизився на 92 грн – до 1196 грн.

Водночас конкурс на одну вакансію зріс до десяти з дев'яти осіб.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці перевищує 9% і до кінця року, за прогнозами МОП та Міжнародного валютного фонду, зросте до 11,5%.

Крім того, за даними Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, кількість українців, які не мають постійної роботи, або є прихованими безробітними становить близько 5 млн осіб.