Україна і США підписали угоду про кредитні гарантії на $1 мільярд

Уряд України сьогодні, 18 травня, підписав угоду з урядом США про отримання нашою країною кредитних гарантій на 1 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, із боку українського уряду угоду підписала міністр фінансів Наталія Яресько, з боку американського уряду - посол США Джеффрі Пайєтт і директор місії USAID Джед Бартон.

Коментуючи угоду, посол США наголосив, що ці кредитні гарантії допоможуть Україні досягти короткострокових цілей у фінансуванні витрат і захистити найбільш незахищені верстви населення від впливу необхідних економічних перетворень.

«Сполучені Штати Америки готові продовжувати підтримку України, в той час як міністр фінансів Наталія Яресько та її колеги будуть проводити реформи, спрямовані на побудову кращого майбутнього для народу країни», - сказав Пайєтт.

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У свою чергу, міністр фінансів подякувала уряду США за довгострокову й повну підтримку нашої країни в цей критичний момент, коли Україна стала на шлях змін, і висловила надію, що наша країна й надалі може розраховувати на підтримку.

«Щодня ми відчуваємо підтримку уряду США у вирішенні серйозних політичних, фінансових і дипломатичних проблем України, починаючи з технічної підтримки USAID, яка впливає на повсякденне життя українців, до підтримки на рівні високої дипломатії на засіданні Ради безпеки ООН», - підкреслила Яресько.

Нагадаємо, раніше Яресько заявляла, що Україна має намір здійснити випуск євробондів на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США у середині або наприкінці травня.

У цілому США мають намір виділити Україні 2 млрд дол. кредитних гарантій.

Разом із переговорами про часткову реструктуризацію єврооблігацій України, випуск паперів під гарантії США є частиною загальної програми підтримки нашої країни з боку іноземних партнерів, у рамках якої Україна може отримати близько 40 млрд дол. підтримки у найближчі 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол.

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Міністр фінансів США Джейкоб Лью заявляв, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектора, поліпшення ділового клімату.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим таким кроком стосовно України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже ухвалювали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.