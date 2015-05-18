Росія вже не заперечує проти вільної торгівлі України та Євросоюзу - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ більше не має заперечень щодо повної імплементації угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив сьогодні у Брюсселі після тристоронніх консультацій між Україною, Росією та ЄС щодо деяких аспектів імплементації угоди про створення поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

"Головним результатом цих консультацій є розуміння, в тому числі, з боку російської сторони, що, по-перше, до тексту угоди не будуть виноситися зміни, і по-друге, що не буде перенесення часу повної імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Російська сторона не висуває заперечень проти цих двох фундаментальних положень", - заявив він.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, за результатами консультацій погоджена спільна заява, "яка є інструкцією для наших експертів".

Клімкін пояснив, що консультації пройдуть вже найближчим часом і стосуватимуться практичних аспектів трьох сфер: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі і санітарно- та фіто-санітарних заходів.

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"Ці консультації будуть відбуватися у тристоронньому форматі, і за результатами консультацій знову відбудеться зустріч на міністерському рівні. Дата зустрічі поки ще не визначена. Але з політичної точки зору всі політичні акценти розставлені, і робота ведеться виключно на експертному рівні щодо трьох названих сфер", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ сторони домовилися про відтермінування запровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року. Однак Євросоюз запровадив односторонні преференції на експорт українських товарів. Натомість європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами.

Росія регулярно робить спроби продовжити відтермінування.

12 травня міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус заявив, що ЗВТ між Україною та Євросоюзом, запровадження якої є частиною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запрацює в повному обсязі з 1 січня 2016 року, незважаючи на всі спроби Росії дестабілізувати ситуацію в нашій країні і затягнути переговори.