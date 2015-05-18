Росія вже не заперечує проти вільної торгівлі України та Євросоюзу - Клімкін
Сьогодні у Брюсселі відбулися тристоронні консультації щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ більше не має заперечень щодо повної імплементації угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив сьогодні у Брюсселі після тристоронніх консультацій між Україною, Росією та ЄС щодо деяких аспектів імплементації угоди про створення поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
"Головним результатом цих консультацій є розуміння, в тому числі, з боку російської сторони, що, по-перше, до тексту угоди не будуть виноситися зміни, і по-друге, що не буде перенесення часу повної імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Російська сторона не висуває заперечень проти цих двох фундаментальних положень", - заявив він.
За словами глави зовнішньополітичного відомства, за результатами консультацій погоджена спільна заява, "яка є інструкцією для наших експертів".
Клімкін пояснив, що консультації пройдуть вже найближчим часом і стосуватимуться практичних аспектів трьох сфер: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі і санітарно- та фіто-санітарних заходів.
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"Ці консультації будуть відбуватися у тристоронньому форматі, і за результатами консультацій знову відбудеться зустріч на міністерському рівні. Дата зустрічі поки ще не визначена. Але з політичної точки зору всі політичні акценти розставлені, і робота ведеться виключно на експертному рівні щодо трьох названих сфер", - наголосив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.
Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ сторони домовилися про відтермінування запровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року. Однак Євросоюз запровадив односторонні преференції на експорт українських товарів. Натомість європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами.
Росія регулярно робить спроби продовжити відтермінування.
12 травня міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус заявив, що ЗВТ між Україною та Євросоюзом, запровадження якої є частиною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запрацює в повному обсязі з 1 січня 2016 року, незважаючи на всі спроби Росії дестабілізувати ситуацію в нашій країні і затягнути переговори.