Гривня на міжбанку сьогодні сильно впала - до 22,35 за долар

У понеділок, 18 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,00/22,35, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Попередні торги у п'ятницю, 15 травня, гривня закрила на рівні 20,70/20,90 за долар. Протягом сьогоднішнього дня українська валюта демонструвала падіння і опускалася навіть до 22,45 за долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро зупинилися на рівні 24,9480/25,3430, до російського рубля – 0,4470/0,4540.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 22,1187 грн/дол., на цей час було укладено 460 угод на суму 277,89 млн дол.