США за умови реформ можуть дати Україні гарантії ще на $1 мільярд

Уряд США може до кінця 2015 року надати Україні додаткові кредитні гарантії на 1 млрд дол. понад наданого 1 млрд дол. минулого року та передбаченого 1 млрд дол. у рамках підписаної сьогодні угоди між урядами України та США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол США Джеффрі Пайєтт після підписання угоди між урядами України і США про отримання нашою країною кредитних гарантій на 1 млрд дол.

«Якщо Україна продовжить робити конкретні кроки з впровадження економічних реформ, а також відповідатиме певним умовам співробітництва, Конгрес США розгляне можливість надання додаткових гарантій на суму до 1 млрд дол. до кінця 2015 року», - сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, уряд України підписав угоду з урядом США про отримання нашою країною кредитних гарантій на 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим таким кроком стосовно України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже приймали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.