Нацбанк опустив курс гривні до 22,11 за долар
19:20, 18 травня 2015Фінанси
554
Українська валюта падає і на міжбанківському ринку, і за курсом НБУ.
Гривня повернулася до падіння / Фото УНІАН
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 19 травня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2211.8662 (18 травня – 2069.8242);
100 євро – 2519.0944 (18 травня – 2344.6969);
10 російських рублів – 4.4941 (18 травня – 4.1387).
Читайте такожНБУ: Українці продають у сім разів більше валюти, ніж купують
Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку в понеділок, 18 травня, упала до 22,35 за долар порівняно з 20,90 у п'ятницю, 15 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter