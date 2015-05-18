Нацбанк опустив курс гривні до 22,11 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 19 травня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2211.8662 (18 травня – 2069.8242);

100 євро – 2519.0944 (18 травня – 2344.6969);

10 російських рублів – 4.4941 (18 травня – 4.1387).

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Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку в понеділок, 18 травня, упала до 22,35 за долар порівняно з 20,90 у п'ятницю, 15 травня.