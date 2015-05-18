Росія підтвердила, що не вимагає відтермінування вільної торгівлі України з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Улюкаєв заявив сьогодні, 18 травня, у Брюсселі після консультацій.

"Ні, про це питання мова не йшла. Ми це питання не ставили і вважаємо, що важливо максимально ефективно використати той час, який є", - сказав Улюкаєв.

Російський міністр наголосив, що ані російська сторона, ані її партнери не зацікавлені в тому, "щоб просто проходили місяці за місяцями, і на питання, які порушуються, не було знайдено відповідей".

"Ми поставили завдання для експертів таким чином, щоб відповіді було знайдено без подальшого відтермінування", - додав він.

Читайте такожРосія вже не заперечує проти вільної торгівлі України та Євросоюзу - КлімкінЯк повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ сторони домовилися про відтермінування запровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року. Однак Євросоюз запровадив односторонні преференції на експорт українських товарів. Натомість європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами.

Росія регулярно робила спроби продовжити відтермінування чинності угоди про ЗВТ.

Читайте такожРосія випробовує на міцність рішення ЄС про зону вільної торгівлі з Україною – глава МЗС ЛитвиСьогодні, 18 травня, у Брюсселі після тристоронніх консультацій між Україною, Росією та ЄС щодо деяких аспектів імплементації угоди про створення ЗВТ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ більше не має заперечень щодо повної імплементації угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року.

Він також повідомив, що найближчим часом відбудуться консультації експертів України, РФ та ЄС щодо митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі і санітарно- та фіто-санітарних заходів, які стосуються створення ЗВТ.