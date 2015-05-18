Головою Антимонопольного комітету може стати запропонований Порошенком Юрій Терентьєв

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді призначити Юрія Терентьєва головою Антимонопольного комітету України.

Про це йдеться в проекті постанови уряду, опублікованому на веб-порталі Верховної Ради.

Раніше кандидатуру Юрія Терентьєва парламентаріям запропонував президент України Петро Порошенко у ході спеціального засідання з керівниками парламентських фракцій і комітетів. Голосування за призначення Терентьєва на посаду голови Антимонопольного комітету мало відбутися в четвер, 14 травня, однак було відкладено.

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Оновлення керівництва АМКУ, реформа підходів до роботи відомства й суттєва зміна антимонопольного законодавства є одними із зобов'язань України перед ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, а також рекомендацією інших кредиторів. Як зазначали в уряді, свої пропозиції щодо реформи у сфері захисту конкуренції Кабмін повинен подати вже до осені цього року.

За інформацією з відкритих джерел, Юрій Терентьєв із 2012 року є генеральним юрисконсультом одного з найбільших в Україні металургійних комбінатів «АрселорМіттал Кривий Ріг». До цього призначення він майже 10 років працював на керівних посадах компанії «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна».

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