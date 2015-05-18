Головою Антимонопольного комітету може стати запропонований Порошенком Юрій Терентьєв
Голосування щодо призначення Терентьєва на посаду голови Антимонопольного комітету мало відбутися 14 травня, однак його відклали.
Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді призначити Юрія Терентьєва головою Антимонопольного комітету України.
Про це йдеться в проекті постанови уряду, опублікованому на веб-порталі Верховної Ради.
Раніше кандидатуру Юрія Терентьєва парламентаріям запропонував президент України Петро Порошенко у ході спеціального засідання з керівниками парламентських фракцій і комітетів. Голосування за призначення Терентьєва на посаду голови Антимонопольного комітету мало відбутися в четвер, 14 травня, однак було відкладено.
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Оновлення керівництва АМКУ, реформа підходів до роботи відомства й суттєва зміна антимонопольного законодавства є одними із зобов'язань України перед ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, а також рекомендацією інших кредиторів. Як зазначали в уряді, свої пропозиції щодо реформи у сфері захисту конкуренції Кабмін повинен подати вже до осені цього року.
За інформацією з відкритих джерел, Юрій Терентьєв із 2012 року є генеральним юрисконсультом одного з найбільших в Україні металургійних комбінатів «АрселорМіттал Кривий Ріг». До цього призначення він майже 10 років працював на керівних посадах компанії «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна».
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