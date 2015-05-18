Чистий прибуток «Укрнафти» склав 4,5 млрд грн – звіт компанії

Про це сказано в повідомленні компанії про фінансові результати компанії, розміщеному на сайті «Укрнафти».

Згідно з повідомленням, розмір прибутку компанії до оподаткування склав 5,481 млрд. грн. Податок на прибуток – 986,6 млн. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції склав 37,9 млрд. грн.

Крім того, компанія повідомила, що при загальній кількості працюючих в 26843 людини «Укрнафта» збільшила рівень середньомісячної заробітної плати на 22,4% до 5288,2 грн. Одночасно збільшився і Фонд оплати праці на 21,1% (294,4 млн грн) і склав 1,69 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнединецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.