Кабмін хоче продати «Український банк реконструкції і розвитку»

Його продаж відбудеться відповідно до законодавства про приватизацію державного майна, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, рішення про включення УБРР до переліку об`єктів держвласності, що підлягають приватизації у 2015 році, прийнято Кабміном на засіданні 12 травня.

Мінфін зазначає, що прийняв рішення про необхідність приватизації банку для збільшення ефективності державної присутності у банківському секторі, і схвалення уряду є першим кроком до приватизації цього банку.

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Довідка УНІАН. «Український банк реконструкції і розвитку» (УБРР) створено рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. 99,9945% акцій банку належить державі в особі Міністерства фінансів.

Банк входить до групи невеликих фінустанов, посідаючи 166-те місце за розміром активів.

Банк має ліцензію НБУ, письмовий дозвіл на право здійснення окремих операцій з іноземною валютою і цінними паперами, а також три ліцензії Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.