Росія уточнила вимоги щодо вільної торгівлі України і Євросоюзу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідна спільна заява була оприлюднена за результатами тристоронніх консультацій за участю європейського комісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.

”Сторони знову заявили про свою прихильність розвитку торгівлі в регіоні як засобу для досягнення всеосяжного економічного зростання. З метою усунення побоювань Росії щодо ЗВТ сторони підбили підсумок напруженої роботи, проведеної на технічному рівні”, - йдеться у заяві.

Сторони повідомили, що хоча ”деякі із проблем можуть бути вирішені в рамках існуючої гнучкісті, закладеної у ЗВТ”, вони домовилися активізувати свої зусилля і поставили завдання фахівцям досягти практичного вирішення проблем, піднятих Росією, зокрема у галузях митної співпраці, технічних бар`єрів у торгівлі та санітарних і фітосанітарних питань.

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У митній співпраці сторони будуть працювати над підтримкою та подальшим удосконаленням митного обміну та електронної верифікації шляхом співпраці та діалогу, спрямованого на зближення систем митної інформації. Також сторони будуть вирішувати інші питання, наприклад, боротьби з шахрайством. Крім того, Україна та РФ зобов`язалися переглянути правила ЗВТ СНД. У свою чергу, Євросоюз висловив готовність посилити неформальний діалог з питань митної співпраці з Росією.

У сфері технічних бар`єрів у торгівлі сторони домовилися створити спеціалізовану робочу групу для подальшої розробки узгодженного процесу з метою мінімізувати вплив нормативних змін, визнаючи важливість зближення технічних регламентів і стандартів як інструмент полегшення торговельних потоків.

Перше засідання робочої групи відбудеться впродовж двох тижнів. Сторони також домовилися розглянути можливість продовження перехідного періоду, якщо це доречно, для конкретних галузей або продуктів, скориставшись гнучкими можливостями зони вільної торгівлі.

У сфері санітарних і фітосанітарних питань сторони домовилися розглянути питання підготовки оновленої угоди між Україною і РФ щодо двостороннього прийняття ветеринарних сертифікатів.

Експертам було доручено зустрітися та доповісти міністрам не пізніше липня.